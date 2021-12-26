شاهد .. الفنانة أحلام تصدم الجميع ببكاء شديد ومفاجئ على المسرح استدعى تدخل زوجها وأطفالها ! ماذا حدث؟

انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تصدم الجميع ببكاء شديد ومفاجئ على المسرح استدعى تدخل زوجها وأطفالها ! ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال حفل النجمة الإماراتية أحلام الشامسي ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، عاش جمهور أحلام الكثير من اللحظات والمواقف المؤثرة خلال غنائها على المسرح بصحبة فرقة راقصة.

الفنانة الإماراتية بكت خلال تقديمها أغنية من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي بحضور عائلته في الحفل، قبل أن تدفع المغنّية السعوديّة خديجة معاذ الى البكاء بسبب كلامها الجميل عنها.

هذا وقد صعد زوج أحلام بطل الراليات القطري مبارك الهاجري إلى المسرح مع ابنهما فاهد، حيث احتضناها وقبّلاها بحرارة وعفوية، احتفاءً بنجاحها الكبير الذي شكرت جمهورها السعودي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عليه.

في سياق منفصل من المتوقع أن تُصدر أحلام قريباً أغنية "عالم في قلب دولة"، ضمن حملة "أجمل شتاء في العالم"، والتي تبرز من خلالها معالم الإمارات السبعة وأهم نقاط الجذب السياحي فيها.

"عالم في قلب دولة" من غناء أحلام الشامسي، وكلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وإيقاعات سمير القطان، غيتارات روكيت، وتريات محمد عاطف، كورال مجموعة الإمارت، تسجيل وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد