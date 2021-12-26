شاهد .. فضيحة فنيه مدويه.. واخيراً انكشف السر الخطير الذي حير الجميع .. سبب صادم وراء طلاق دينا الشربيني من عمر دياب وخروجها مطرودة؟

انت الان تتابع خبر فضيحة فنيه مدويه.. واخيراً انكشف السر الخطير الذي حير الجميع .. سبب صادم وراء طلاق دينا الشربيني من عمر دياب وخروجها مطرودة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

طلاق دينا الشربيني من عمر دياب وخروجها مطرودة إعلامي مصري شهير يفجر مفاجأة! لا صوت يعلو داخل أروقة الفن والنميمة فوق صوت انفصال الهضبة عمرو دياب عن دينا الشربينى.



حيث تعرضت دينا الشربينى نهاية عام 2020 للطرد من مقر اقامتها بفندق الفورسيزون الذى كانت تعيش فيه مع الهضبة .

وحينها كشفت المصادر أن عمرو دياب أمر بطرد دينا بعد وصول علاقتهما الى طريق مسدود وتمسكها باعلان زواجهما رسميا ورفض عمرو لهذا المطلب وفقا لاتفاق سابق بينهما.



وأكدت قناة "صدى البلد" المصرية أن "سبب انفصال الفنان المصري المشهور عمرو دياب عن زوجته دينا الشربيني هو الحمل"، وذكرت نقلا عن مصدر مقرب أن عمرو دياب "رفض الإنجاب من دينا الشربيني".

واضطرت دينا الى نقل اقامتها لاحدى الشقق السكنية بفندق سانت ريجيس القاهرة المطل على كورنيش النيل بعد أن غادرت الفورسيزون بسيارة رينج روفر الهضبة الغاضب وقد اشيع معلومات تم نفيها من الهضبة عمرو دياب عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني.



المصدر قال إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، وإسعاده فقط،

دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والمؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.

ونفى المصدر أيضا معرفته بسبب إخفاء أمر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، رغم ظهورهما الدائم معا في العديد من المناسبات، العامة والخاصة.



حمل كاذب كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشرببني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة عن انفصالهما لأسباب غير معلنة.



المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقتها بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما، تأكيدا لخبر حملها حسب المجلة.

وحينها تم التواصل مع مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضا.



وأكد المصدر أن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا.



وأكد المصدر أن عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها وكل المقربين منهما، وسبق أن تحدثت دينا الشربيني عن حياتها الخاصة مع عمرو دياب في أحد البرامج الفنية، وإن لم تصفه بشكل واضح بأنه "زوجها" بناءً على اتفاق بينهما.

كانت دينا الشربيني قد اختلفت مع عمرو دياب، بعد سنوات من الحب والزواج، بسبب رغبتها في الحمل، أسوة بكل النساء، وهو ما رفضه الهضبة، حسبما أكد لنا المصدر المقرب منه.



مفيد فوزي يهاجم دينا خلال حلول الإعلامي المصري مفيد فوزي ضيفا على برنامج نص كلام مع الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أدلى الإعلامي المثير للجدل بتصريحات غريبة عن دينا الشربيني وزواجها بعمر دياب .



الإعلامي المصري المثير للجدل قال خلال مقابلته مضمناً سر طلاقهما :علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب، دينا ممثلة جيدة، ولكن كظهور اجتماعي مع عمرو دياب أقول لها خدي يا بت شوفي شغلك.

وأضاف محللاً شخصية عمر دياب بالقول : عمرو دياب يحب هذا النوع من الظهور الاجتماعي، دينا الشربيني وعليا البرعي وسميرة خلوصي، وهكذا.. لو كنت والد دينا الشربيني كنت ضربتها علقة.