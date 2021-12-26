شاهد .. تفاصيل مؤلمة: النجم الكبير..أحمد عبدالعزيز..بحزن شديد باع كل أثاث منزله للإنفاق على أسرته ..والمفاجأة في زوجته الشهيرة ومهنتها ؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مؤلمة: النجم الكبير..أحمد عبدالعزيز..بحزن شديد باع كل أثاث منزله للإنفاق على أسرته ..والمفاجأة في زوجته الشهيرة ومهنتها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تقرير رفقه معلومات جديدة عن النجم المصري الكبير فارس الدراما، كما أطلق عليه جماهيره بعد تجسيده للعديد من الشخصيات التي تركت آثارها في أذهان الجماهير

احمد عبد العزيز الفنان الذي قدم حالة مختلفة بأدواره، إلا أنه رغم نجاحه مر عليه أوقات صعبة كثيرة واضطر لبيع بعض الكثير من مقتنياته للإنفاق على أسرته،

في السطور القادمة نتعرف على زوجته الصحفية المشهورة و رأيه في القيادة السياسية الحالية.

ولد "أحمد عبد العزيز" بالإسكندرية عام 1954، انضم إلى مسرح كلية التجارة حيث كان يدرس، و لولعه بالتمثيل انضم للمعهد العالي للفنون المسرحية بعد تخرجه من كلية التجارة، عمل بعدها بمسرح الطليعة ثم قدم أول أدواره التلفزيونية بمسلسل "باقي من الزمن ساعة" عام 1982.



بدأ نجمه في الظهور خلال فترة الثمانينات فقدم العديد من الأعمال السينمائية و الدرامية منها مسلسل "موسى بن نصير"، "صعاليك ولكن شعراء"، "بوابة المتولي"، و افلام "بيت القاضي"، "عودة مواطن"، و "العصابة".



في فترة التسعينات بدأت شهرته تزداد حيث قدم العديد من الأعمال التي خلدت اسمه إلى اليوم منها مسلسل "ذئاب الجبل"، "المال و البنون"، "من الذي لا يحب فاطمة"، كما قدم افلام "السياسي"، "إللي يعيش ياما يشوف"، و "الصفقة".



بداية التعثر

في الآونة الأخيرة قلت مشاركاته الفنية، بسبب كبر سنه أو الأحداث السياسية التي كانت تعاني منها مصر، ووصل تفكير أحمد عبد العزيز إلى اعتزال الفن نهائيا،

لأنه على حد قوله لم يجد ما يقدمه للجماهير، لأن كل الأدوار أصبحت مستهلكة، فضلاً عن عدم وجود مؤلفين كبار مثل "أسامة أنور عكاشة" و "محفوظ عبدالرحمن" فالمؤلف هو أساس العمل من وجهة نظره.

بيعه أثاث المنزل

اضطر أحمد عبدالعزيز إلى بيع بعض أثاث منزله بالإسكندرية خاصة أنه لم يكن يعمل في فترة ما بعد ثورة يناير، فاضطر لبيعها للإنفاق على أسرته.



ما قاله أحمد عبد العزيز عن السيسي

أشاد عبدالعزيز بالرئيس" السيسي" وقال عنه أنه يقدر الفن و الفنانين، كما فعل مع سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة" وقبّل يدها في إحدى الاحتفالات، مؤكداً على ريادة مصر في المجال الفني، و أنها بدأت تستعيد مكانتها التي سرقت منها مرة أخرى.



زوجته الصحفية المشهورة

تزوج الفنان أحمد عبد العزيز من الصحفية المشهورة "دينا شرف الدين"، بعد حب من النظرة الأولى كما روت قصتهم، كان اللقاء الأول بمبنى الإذاعة و التليفزيون حيث كانت دينا تدرس الإعلام وتتدرب هناك بأحد الاستديوهات، و كان أحمد عبد العزيز يصور مشاهده بمسلسل "المال والبنون" بأحد الاستديوهات.



كانت دينا تشارك في إعداد برنامج خاص بالمشاهير وإجراء حوارات معهم فاستغلوا وجود طاقم عمل المال و البنون ليقوموا بإجراء مقابلات معهم و كان من ضمنهم أحمد عبد العزيز، وعندما ذهبت لإجراء لقاء معه قال لها "المكان ده مش لايق عليكي" وفسر ذلك لها فيما بعد أنه منذ النظرة الأولي شعر أنها الزوجة التي يبحث عنها.



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