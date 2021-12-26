شاهد .. مجدداً ..روبي بإطلالة خارجة عن الادب تتعمد عرض جسدها بطريقة مخلة وتتخطى الحدود الحمراء!!

انت الان تتابع خبر مجدداً ..روبي بإطلالة خارجة عن الادب تتعمد عرض جسدها بطريقة مخلة وتتخطى الحدود الحمراء!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة المصرية روبي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة صور صادمة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام من أخر جلسة تصوير قامت بها مؤخرا.

في التفاصيل ،ظهرت الفنانة المصرية روبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة صور جريئة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها وهي ترتدي فستان باللون الأسود القصير الذي أظهر مفاتنها بإطلالة جريئة جدا حصدت الاف من التفاعلات.

إطلالة روبي الاخيرة والتي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير للغاية وأرجل شفافة وبوضعية تصوير صادمة اثناء استلقائها على الكرسي حصدت تفاعلا كبير من جمهورها المصري ، عبر خاصية التعليقات والاعجابات تزامنا مع احتفالها ب 1 مليون متابع عبر تطبيق الانستجرام.

من جهة أخرى ، تشهد الفنانة روبي تزايد كبير من اعمالها الفنية وظهورها الفني مؤخرا لا سيما بعد إحيائها أكثر من 5 حفلات لهذا العام ، وتستعد ايضا لتصوير عمل سينمائي جديد برفقة الفنان المصري أحمد حلمي بعد عدة سنوات من تخليها عن الفن.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية روبي ، اخر عمل فني لها عام 2021 بعنوان " حتة تانية " وكليب أخر بعنوان " انا مش زعلانة " والذي لاقى رواجا كبير قبل عدة أشهر.

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