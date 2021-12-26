شاهد .. لن تصدق: صدمة فنية مدوية ..طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير يصدم الجمهور والأخيرة: أحسن حل لينا ولأولادنا؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق: صدمة فنية مدوية ..طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير يصدم الجمهور والأخيرة: أحسن حل لينا ولأولادنا؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي )

صدمت الإعلامية المصرية مها الصغير الجميع بكشفها لأول مرة أنها على مدار حياتها الزوجية بالفنان المصري أحمد السقا، وقع الطـلاق بينهما مرتين.



مها الصغير وقالت في لقاء خاص لها بقناة CutheCrap على موقع الفيديوهات “يوتيوب”:

“اتجوزت بدري أوي كان عندي 20 سنة وشايفة ده كان بدري أوي.. اتجوزنا واتطــلفنا ورجــعنا واتطــلقنا تاني ورجـــعنا”.

وأضافت: “في ناس كتير مش عارفة إننا اتطـــلقنا قبل كده، ولما بقول كده الناس بتتصـــدم، مع أن في مراحل بيبقى أسلم حل هو الطـــلاق لينا ولعيالنا”.



وكشفت الأسباب، بقولها: “أنا أبويا وأمي كانوا دايما بيدعموني في حياتي وفي حرية وإن البنت زي الولد، جيت اتجوزت بقى معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز لسي السيد فتصـدمي بقى بالواقــع،

أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوي”.



وأكدت أنها في بداية الزواج كانت مطيعة جدا لكن هناك صـــراع بداخلها، قائلة: “أنا في الأول كنت مطــيعة جدا لكن كانت جوايا خـناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضـايعة، كنت دايما بسكت علشان اتفــادى الخناقات”.



وعن أساب أول طــلاق بينهما، قالت: كانت بسبب مشــاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضـــى وبيدوسوا عليكي أكتر،

وده كان بعد ما خــلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خــلافات بيني وبين أبويا مع انه كان هو اللي بيدعــمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعــاني”.

من هى مها الصغير؟ وبالتعريف عن مها الصغير؛ فهي ابنة مصفف الشعر المصري الراحل محمد الصغير، وتزوجت من أحمد السقا في 17 نوفمبر 1999، أنجبت منه 3 أبناء هم: ياسين وحمزة ونادية،

ارتدت الحجاب عدة مرات ولكنها في النهاية كانت تتخلى عنه، في إحدى الفترات من عمرها، اتجهت لتصميم الملابس، أطلقت ماركة تجارية باسمها وتعامل معها الكثيرون من نجمات الوسط الفني،

من بينهم: حورية فرغلي، ومنى زكي، وياسمين عبدالعزيز، وإنجي المقدم.

انتشرت شائعة انفصالها عن أحمد السقا مرات كثيرة، ولكنهما كانا يتجاهلان كل ما يتردد في هذا الشأن، كان حفل زفافها أشبه بحفل الزفاف الذي أقيم في فيلم «عريس من جهة أمنية»،

الذي قدمه الفنان عادل إمام وشريف منير وحلا شيحة، وذلك حسب قولها، وظلت تبكي طوال حفل الزفاف مع والدها.