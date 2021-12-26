شاهد .. كأنها حوريه من الجنه: بعد غياب طويل..اتفرج الفنانة الشهيرة فيروز تفاجئ محبيها بظهور جديد صدم الجميع وملامحها التي تبدلت ..والمفاجئة من بجانبها؟

انت الان تتابع خبر كأنها حوريه من الجنه: بعد غياب طويل..اتفرج الفنانة الشهيرة فيروز تفاجئ محبيها بظهور جديد صدم الجميع وملامحها التي تبدلت ..والمفاجئة من بجانبها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

كشفت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، عن صورة لها مع والدتها بعد غياب عن الأضواء، ما تسبب في مفاجأة سارة لمحبيها.



وعلقت ريما الرحباني، على الصورة عبر حسابها على "فيسبوك": "سيلفي والماضي خلفي"؛ فيما كان آخر ظهور لفيروز في سبتمبر 2020، عندما التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت.

وكان الرئيس الفرنسي قد منح فيروز وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا،

بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنية، قيل إنها عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.