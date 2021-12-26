شاهد .. أسطورة الرقص الشرقي في السينما.. رفضت الزواج من النابلسي.. وانفقت ثروتها على الأعمال الإنسانية واكتشفوا جثتها بعد 3 أيام من وفاتها؟

انت الان تتابع خبر أسطورة الرقص الشرقي في السينما.. رفضت الزواج من النابلسي.. وانفقت ثروتها على الأعمال الإنسانية واكتشفوا جثتها بعد 3 أيام من وفاتها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

زينات علوي واحدة من أشهر الأسماء في عالم الرقص الشرقي وعرفت بشخصية متفردة غلب عليها الطابع الإنساني الذي تمثل في مساعداتها المالية لزميلاتها وزملائها في الوسط الفني

ومنهم الشاعر الكبير كامل الشناوي الذي قدمت له مساعدة مالية وهددت بالانتحار إن لم يقبلها وفقا لما ذكره الكاتب الراحل أنيس منصور.



عرفت في الوسط الفني بلقب زينات قلب الأسد لانضباطها والتزامها ووصفت بأنها أفضل راقصة مصرية بعد تحية كاريوكا وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية بعد مشوارها في شارع عماد الدين وتنقلها في المعمل بين فرقة بديعة مصابني وفرقة شكوكو.

ولدت زينات علوي يوم 19 مايو عام 1930 في مدينة الاسكندرية وهربت من أسرتها لقسوة والدها وكانت في عمر 16 وقيل إن معاملة والدها القاسية جعلتها تتخذ موقفا من الرجال فقد رفضت الزواج من الفنان عبد السلام النابلسي الذي أعترف أنه أحبها وطلب منها الزواج.

في عام 1971 اعتزلت زينات ارقص بسبب مضايقات الشرطة للراقصات والتشديد عليهم وفشلها في تكوين نقابة لراقصات وابتعدت عن الساحة الفنية حتى توفيت يوم 16 يوليو عام 1988 وحيدة فقيرة باعت أثاث منزلها ولم يتم اكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاتها.

أثنى على زينات علوي العديد من النقاد وكتب عن مواقفها الإنسانية كبار الكتاب وعلى رأسهم أنيس منصور الذي ذكر أنها كانت ترسل مبالغ مالية لزميلات وزملاء لها