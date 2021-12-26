شاهد .. المثيرة للجدل ..رهف القنون.. بإطلالة نارية خادشة تستعرض مفاتنها وتظهر المستور بدون حمالة صدر وتسحر متابعيها؟

انت الان تتابع خبر المثيرة للجدل ..رهف القنون.. بإطلالة نارية خادشة تستعرض مفاتنها وتظهر المستور بدون حمالة صدر وتسحر متابعيها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

شاركت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون فيديو جديد لها عبر خاصية الستوري في موقع إنستغرام ، وظهرت ​رهف القنون​ في بفستان كحلي، بدون حمالة صدر، وظهر الأمر بشكل واضح في الفيديو .



وكانت قد أثارت رهف الجدل قبل أيام بظهورها بفستان أبيض كشفت فيه بشكل واضح أيضاً أنها بدون ملابس داخلية.



وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.



وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

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