شاهد .. اتفرج .. قوة الشبه بين الفنان الجميل مصطفى فهمي وإبنه الشاب الكبير من زوجته الإيطالية لن تصدق مدى وسامتة ورجولته ؟صور

انت الان تتابع خبر اتفرج .. قوة الشبه بين الفنان الجميل مصطفى فهمي وإبنه الشاب الكبير من زوجته الإيطالية لن تصدق مدى وسامتة ورجولته ؟صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

اشتهر بوسامته وطلته المميزة، بالرغم من تخطيه سن الـ 78 من عمره، لايزال يحتفظ بعدد كبير من المقومات الشبابية، إنه الفنان مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين فهمي الملقب بالولد الشقي.



ومؤخرًا إنتشرت عبر مواقع التواصل صورتين إحداهما للفنان مصطفى فهمي في شبابه مع زوجته الاولى وإبنيه، والأخري لإبنه «عمر» عندما كبر وأصبح شابًا وسيمًا ويُشبه والده إلي حد كبير.

والتقطت تلك الصورة الاخيرة لإبن مصطفى فهمي مع إبنة عمه منة حسين فهمي، ولاقت تلك الصور تفاعلًا كبيرًا.



وتزوج الفنان مصطفى فهمي امرأة إيطالية الجنسية تُدعى أرينا، وذلك فى بداية حياته، وأنجب منها “عمر ودينا”، وتعد هذه الزيجة هي الأطول مدة، حيث استمرت الى أكثر من عقدين من الزمن، أي ما يقرب من 21 عامًا.



منة حسين فهمي مع إبن عمها عمر مصطفى فهمي ثم تزوج بعدها من الفنانة ​رانيا فريد شوقي، وذلك عام 2007، إلا أن تلك الزيجه لم تدم طويلا، حيث نشأت خلافات بينهما،

انتهت بطلاقهما في هدوء وذلك عام 2012، ثم جاءت أحدث زيجاته وكانت من الإعلامية اللبنانية ​فاتن موسى،​ فى شهر ديسمبر عام 2017، وانفصلا قبل أيام.