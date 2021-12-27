شاهد .. تمثيلية صادمة..لن تصدق مفاجأه بعد الكشف عن كواليس سرية في أزمة طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب؟

انت الان تتابع خبر تمثيلية صادمة..لن تصدق مفاجأه بعد الكشف عن كواليس سرية في أزمة طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

في أنباء صادمة للجمهور شكك البعض في حقيقة انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وقالوا إنها تمثيلية متفق عليها بين الزوجين من أجل تصدر التريند.



وتصدر الزوجان شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تريند جوجل في مصر ومعظم البلاد العربية، بعد دقائق من تأكد خبر انفصالهما عبر بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لـ شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر البعض تشكيكه في خبر الانفصال بسببين، الأول هو تناقض شيرين عبدالوهاب في الحديث عن حسام حبيب، طليقها الذي وصفته مرة بـ "سيد الرجالة"، ووصفته مرة بأنه "ابن أمه"، في تصريحاتها المتناقضة التي أدلت بها للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.



أما السبب الثاني فهو التصريحات الوردية التي أدلى بها حسام حبيب، الذي أعلن أنه لم يفقد الأمل في العودة، فضلا عن تعاونه في أغنيته الجديدة مع بعض صناع أغنية شيرين عبدالوهاب الأخيرة.



وقد تواصل "مستقبل وطن نيوز" مع مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب، والذي أكد أنهما انفصلا بالفعل، وأن طلاقهما حقيقي، دون أن يغلق الباب نهائيا في إمكانية عودتهما، قائلا "شيرين بتعشقه".



كانت حالة تناقض كبيرة اتسمت بها تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة بخصوص زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وسلوكها وموقفها وتصريحاتها السابقة عن فترة زواجهما، حيث اعترفت شيرين عبدالوهاب أنها لازالت (تحب حسام حبيب).