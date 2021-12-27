شاهد .. اتفرج: النجمة الجميلة نانسي عجرم تكشف خطأ ..فادح.. للغاية في مسلسل ..الهيبة جبل..وتيم حسن يعتذر ؟تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر اتفرج: النجمة الجميلة نانسي عجرم تكشف خطأ ..فادح.. للغاية في مسلسل ..الهيبة جبل..وتيم حسن يعتذر ؟تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تم اسدال الستار على مسلسل الهيبة بسلسلته جميعها، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس والأخير على منصة اتفرج الإلكترونية.



وكانت ردود الفعل واسعة على الحلقة بين الجمهور القليل الذي تمكن من مشاهدتها، نظرًا لعرضها في وقت متأخر عن الموعد الأصلي، وعدم عرضها على الشاشة.

وجاء في تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”نهاية تليق بعمل جبار مش ح يتكرر دروس في السياسة والتمثيل والإخراج والعالم الخفي والشر المترابط.. الأسرة.. العشائر..

الحمية.. أظهر داعش بالصورة الصح والمغزى من وجودهم أظهر الحب والألفة بدون ابتذال أظهر شخصية القائد بشكل عميق وأبعاد نفسية وأثبت أن الجذور لا تموت“.



وفي تعليق آخر: ”وداعًا #الهيبة بكل أجزائه وكل قصصو ومشاهدو الحلوة والمرة والجيدة والسيئة وكل تخبيصات كتابو ولازمات بطلو وانتقادنا ومدحنا وحبينا وما حبينا بس للحقيقة عملتو جو ماصار بأي عمل تاني من قبل وانشالله منلتقي بـ #تيم_حسن بأعمال أفضل وأحلى ومازلت ورح تبقى ممثلي المفضل“.

وبعد انتهاء الحلقة الأخيرة تصدر المسلسل الترند وأعاد ناشطون تداول الأخطاء الإخراجية في المسلسل.



ورصد عدد من المشاهدين خطأ إخراجياً في مسلسل "الهيبة - العودة" في جزء سابق إذ ظهرت في الحلقة السادسة وبالدقيقة 27 و59 ثانية ابنة تاجر السلاح "أبو سلمى" وهي جالسة في غرفتها وتشاهد التلفاز، فيظهر إعلان ترويجي للفنانة نانسي عجرم لأحد مساحيق الغسيل.

وهذا الأمر يتعارض مع الفترة الزمنية التي ينقلها المسلسل، خاصة أن إعلان عجرم بدأ يعرض على الشاشات منذ أسابيع.



وتساءل البعض عن سبب تأخير عرض الحلقة، وهل تم التعديل عليها، ووصف آخرون هذا الأمر بعدم الاحترافية، متحدثين عن احترافية منصة نتفليكس في مواعيد عرض المسلسلات الخاصة بها.

واعتذر الفنان تيم حسن لجمهوره عن هذا التأخير، عبر حسابه في إنستغرام وقال: ”جمهور الهيبة العظيم في كل مكان ‏تعتذر أسرة المسلسل وأنا عن عدم بث الحلقة الأخيرة من ‫الهيبة جبل

اليوم في توقيتها العمليات الفنية والتقنية عليها شغالة من أيام وهي مستمرة للآن، وبمجرد انتهائها رح تكون وبأقرب وقت على ‫#اتفرج إن شاء الله. شكرا لكل حدا فيكن ومعلشي الصبر حلو“.