شاهد .. كيوم ولدتها امها: على غرار ميا خليفة ديمي روز تظهر بصوره ناريه ..اثارت جدلاً واسعًا بين الجمهور؟

انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها امها: على غرار ميا خليفة ديمي روز تظهر بصوره ناريه ..اثارت جدلاً واسعًا بين الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة ​ديمي روز​ جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة فاضحة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت روز في الصورة عارية تماماً لا ترتدي اي قطعة قماش الأمر الذي اثار الجدل خاصة ان جلسة التصوير من أجواء العيد على حد قولها.

من المتوقع ان يتم حذف هذه الصورة من قبل تطبيق “انستغرام” الذي لا يحبذ نشر صور جنسية الى هذا الحد.

خاصة ان هناك أطفال واشخاص تحت سن الرشد يستخدمون هذا التطبيق ولا يجب ان يروا هذا المضمون أمامهم.

يعتذر ()عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا.