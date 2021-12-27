شاهد .. هذه الطفلة أصبحت اسطورة في الرقص الشرقي .. تزوجت 15 رجلاً وأرضعت الإعلامي عمرو أديب وكشفت سراً صادماً عن العندليب !.

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت اسطورة في الرقص الشرقي .. تزوجت 15 رجلاً وأرضعت الإعلامي عمرو أديب وكشفت سراً صادماً عن العندليب !. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون صورة لراقصة مصرية شهيرة من مرحلة الطفولة، وحققت الصورة تفاعلاً كبيراً في السوشيال ميديا.

وتظهر في الصورة التي تعرضت لتلف جزئي بفعل الزمن مرتدية شريط شعر، وقال عنها كثيرون: هذه الراقصة في مرحلتها البريئة قبل الدخول في مجال الرقص.

إنها الفنانة المصرية نجوى فؤاد، التي هربت من أسرتها في سن الطفولة لرفضها الزواج من مسن، لتنفتح أمامها أبواب الشهرة والمجد.

ولكن قبل أن تصل نجوى فؤاد لمرحلة الشهرة خاضت تجارب حياتيه وإنسانية صقلت شخصيتها وجعلت منها إنسانه جريئة وخبيرة بالحياة.

نجوى فؤاد هي راقصة مصرية اسمها الحقيقي “عواطف محمد”، ولدت في 6 يناير 1939 بالإسكندرية، لأب مصري يعمل مهندسًا كهربائيًا وأم فلسطينية.

وبعد وفـ.اة والدتها الفلسطينية، تزوّج والدها للمرّة الثانية من سيدة تعمل بالخياطة، وهي التي تولت تربية نجوى حيث كانت تعاملها كابنتها.

بنت الـ 12 تهرب من بيت والدها

هربت الراقصة المصرية نجوى فؤاد من بيت والدها وهي بسن الـ 12، وذلك بصحبة زوجة أبيها الثانية التي كانت تتولى رعايتها بعد وفاة والدتها.

ولجأت الراقصة المصرية، نجوى إلى فكرة الهرب بسبب قرار والدها والذي كان مصممًا عليه ألا وهو أن يزوجها من صديقه البالغ من العمر 43 عامًا.من مطربة سيئة إلى راقصة بملهى ليلي..

نجوى تعاني بعد أن هربت الراقصة المصرية نجوى فؤاد من بيت أبيها، قررت تغيير اسمها من عواطف إلى نجوى، وحاولت حينها البحث عن عمل فوجدت إعلان لمكتب فنانين يبحث عن “تلفونيست”.

وقابلت نجوى صاحب المكتب وحاولت اقناعه بأنها تجيد الغناء لكنه نصحها بالإتجاه للرقص لأن صوتها سـ.يئ للغاية، فبدأت بعدها بالرقص في ملهى ليلي وبالأفراح والصالات.

بين التمثيل والرقص والغناء.. نجوى تلجأ إلى الفن وفي عام 1975 بعد معاناتها في الملاهي الليلية والأفراح، اتجهت نجوى فؤاد إلى الفن، حيث شاركت في أول عمل سينمائي لها بفيلم “إغراء”، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية وتجمع بين التمثيل والرقص.

وشاركت نجوى في 273 عمل فني من ضمنها أفلام ومسرحيات ومسلسلات، كما شاركت فى إنتاج 4 أفلام ومسلسل سيت كوم، وقامت بالغناء في فيلم “بكرة أحلى من النهاردة” إنتاج عام 1986.

أعمال نجوى فؤاد الفنية شاركت نجوى فؤاد خلال مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال منها فيم “احترس من الحب” و”نبتدي منين الحكاية” و”المشاغبون” و”احترسي من الرجال يا ماما” و”شاطئ المرح”.

كما ظهرت في “فرسان آخر زمن” و”كشف المستور” و”أحلام هند الخشاب” و”عقدة ماما”، وكان لها دورًا في مسلسل “​زيزينيا​”.

ولعبت نجوى أدوارًا مميزة في عدد كبير من الأعمال منها مسرحية “زمبليطة في المحطة” و”ملك الشحاتين” و”هو فيه رجالة”، ومسلسل “​لأعلى سعر​”​، و”أرض النفاق”​، وفيلم “حلاوة روح”.