شاهد .. لن تصدق ان هذا الفنان الأسمر عاش طفولة فقيرة في ملجأ للأيتام وأصبح اليوم أغنى 5 مرات من الفنان (عادل إمام) ليعد من أكثر النجوم ثراء!!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ان هذا الفنان الأسمر عاش طفولة فقيرة في ملجأ للأيتام وأصبح اليوم أغنى 5 مرات من الفنان (عادل إمام) ليعد من أكثر النجوم ثراء!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ثروات طائلة جمعها النجوم العرب من النجومية والفن، أو ربما أموالاً خاصة تم الإحتفاظ بها عبر السنين ليصبحوا من أغنى النجوم في العالم العربي.

نستعرض في هذا التقرير أغنى نجوم العالم العربي:

النجم السعودي محمد عبده قدرت ثروته بـ 500 مليون دولار حيث يعد أكثر النجوم ثراءً، الا انه عاش طفولة فقيرة وفقد أباه بعمر الـ6 سنوات.

وقدرت ثروة النجم عادل امام بـ 100 مليون دولار خلال مسيرة تخطت 60 عاماً، حيث اصبحت ثروته حديث السوشيال ميديا بعد الكشف عن قيمتها. الاعلامية حليمة بولند جمعت 140 مليون دولار خلال فترة شهرتها، مما أثار الجدل حول ثروتها، ونراها تصرح بالقول: "40 مليون دولار ولا شيء بالنسبة لها."

وتقدر ثروة النجم صابر الرباعي بـ 76 مليون دولار، الا انه استثمر جزء منها في الاعمال الخيرية، حيث بدأ مسيرته في العاشرة وهو الأعلى دخلاً بين النجوم العرب.

النجمة هيفاء وهبي ثروتها تقدر بـ 57 مليون دولار رغم قصر مسيرتها، حيث قدمت 6 البومات لكن نجاحها في التمثيل في مصر اعتبر سبباً رئيسياً في زيادة ثروتها.

ولعل النجمة احلام تعد من أغنى النجمات في الوطن العرب، حيث تقدر ثروتها بـ 25 مليون دولار، وتملك مجوهرات وفلل وقصور في العالم ولديها فستاناً يتخلله الماس ويقدر بمليون دولار وسيارات فخمة قدرت الواحدة منها بواحد ونصف مليون دولار، ولديها طائرة خاصة بها و49% من أشهر شركة طيران خليجية. المصدر: الجميلة