شاهد .. هل رأيتم جمال كهذا موجود على الأرض..نشرت الفنانه نانسي عجرم صوراً لبناتها بإطلالة سحرت الجمهور وتصدرت التريند؟ اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت المطربة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور لعائلتها عايدت فيها جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد.

خطفت بنات نانسي الانظار بجمالهن. وقد كبُرن، وأصبحن يُشبهن والدتهن بصورة كبيرة.

حازت الصور على إعجاب العديد من المتابعين، وتمنوا لنانسي وعائلتها أعيادا مجيدة.