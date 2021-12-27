اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. هل رأيتم جمال كهذا موجود على الأرض..نشرت الفنانه نانسي عجرم صوراً لبناتها بإطلالة سحرت الجمهور وتصدرت التريند؟ اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر هل رأيتم جمال كهذا موجود على الأرض..نشرت الفنانه نانسي عجرم صوراً لبناتها بإطلالة سحرت الجمهور وتصدرت التريند؟ اتفرج والان مع التفاصيل

47db18aabc.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت المطربة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور لعائلتها عايدت فيها جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد.

 

 

خطفت بنات نانسي الانظار بجمالهن. وقد كبُرن، وأصبحن يُشبهن والدتهن بصورة كبيرة.

 

 

حازت الصور على إعجاب العديد من المتابعين، وتمنوا لنانسي وعائلتها أعيادا مجيدة.

 

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا