شاهد .. على خطى ميا خليفة مودل جيجي تصدم المتابعين باطلالة فاضحة وما فعلته لم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر على خطى ميا خليفة مودل جيجي تصدم المتابعين باطلالة فاضحة وما فعلته لم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دأبت العارضة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​مودل جيجي​ المشهورة بلقب باربي نجد على التعري ونشر صور مثيرة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

فبعد أن خضعت للعديد من الوشوم كان آخرها في منطقة حساسة من جسمها، ها هي اليوم تنشر صورة وقد باعدت بين رجليها، مظهرة فقط السترينع الذي كشف جزءاً من عضوها التناسلي كما اكتفت به واستعرضت ثدييها العاريين اللذين لم يغط حلمتيهما سوى يدها اليمنى، وكانت مبتسمة للكاميرا.

واعتمدت مودل جيجي حلقاً في صرتها وأظافر طويلة بطلاء أبيض وبيّنت وشمين على يدها أحدهما على شكل وردة.

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية مودل جيجي، أو المعروفة بباربي نجد، مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، يتضمن صوراً مختلفة لها وهي شبه عارية، مظهرة جميع الوشوم التي على جسمها.

يذكر أن جيجي وضعت صورة لها بالملابس الداخلية كخلفية للفيديو، وكالعادة أثار الفيديو جدلاً بين المتابعين، وتداولوه في صفحاتهم الخاصة، منتقدين ما تقوم بنشره دوماً.

يذكر أن جيجي نشرت مسبقاً مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تخلع شورتها، وتقوم بحركات إيحائية جنسية.