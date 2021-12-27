شاهد .. كما ولدتها أمها بيلا ثورن، تستعرض جسدها القاتل وهي مبللة بحوض الإستحمام برفقة رجل غريب دون ملابس !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها بيلا ثورن، تستعرض جسدها القاتل وهي مبللة بحوض الإستحمام برفقة رجل غريب دون ملابس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادة ما تشارك الممثلة الأمريكية، بيلا ثورن، جمهورها ومتابعيها، عبر منصات السوشيال ميديا، بصور وإطلالات جريئة ومثيرة للجدل.

وقبل ساعات قليلة من الآن، نشرت الممثلة بيلا ثورن، صورا لها عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.

وظهرت بيلا في صورها الأخيرة من داخل حوض الاستحمام عارية تماماً، ويقف بجانبها رجل غريب ملتف بروب استحمام على خصره.

واعتبر الجمهور أن بيلا ثورن، لا تترك مناسبة إلا وتثبت بها أنها مثلية، وأنها لا تمانع من عرض جسدها ورغباتها الجنسية بشكل دائم، وكل ذلك بداعي زيادة شهرتها.

بيلا ثورن من مواليد 8 أكتوبر عام 1997 (العمر 24 سنة)، في يمبروك باينز، فلوريدا، وهي ممثلة وراقصة ومغنية وعارضة أزياء، وأخواتها هن: كايلى، داني، ريمي.