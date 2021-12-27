شاهد .. ركز في الملامح واختبر ذكائك : هي ممثلة مصرية شهيرة كانت فتاة أحلام جيل التسعينات.. وإحدى بطلات مسلسل عائلة الحاج متولي.

انت الان تتابع خبر ركز في الملامح واختبر ذكائك : هي ممثلة مصرية شهيرة كانت فتاة أحلام جيل التسعينات.. وإحدى بطلات مسلسل عائلة الحاج متولي. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة رضيعة بالكاد تبلغ عامها الأول، وكتب عليها أنها لفنانة مصرية شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصـــورة بتعبير وجه طفولي وهي تبتسم إبتسامة جميلة.

أنها الفنانة المصرية نورهان شعيب التى حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها من الطفولة البريئة، وهى طفلة رضيعة، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة من قبل الجمهور والمحبين يتغزلون فى براءتها.

وكانت الفنانة نورهان قد نشرت عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام” تلك صورة لها من براءة الطفولة، وعلّقت عليها قائلة: ”ولما كبرت قولت ياريت ما كنت حلمت ولا تمنيت”.

ولدت نورهان إبراهيم شعيب في 15 يناير من عام 1982 في محافظة الإسكندرية ، وربما تفاجئ إن الفنانة التي تشارك في الفن منذ قرابة 20 عام، عمرها 39 عام فقط، التحقت نورهان بـ كلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومن ثم بدأت مسيرتها نحو الفن في عام 1994م .

وفي أخر التسعينيات كانت لازالت طالبة، لذلك قررت أن تبتعد عن التمثيل حتى تتفرغ إلي إنهاء دراستها الجامعية، وفي عام 1999 عادت إلي الفن ثانية من خلال مسلسل “حضرة المحترم” مع الفنانة سوسن بدر وسمية الخشاب وأشرف عبد الباقي، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكانت أغلب أعمال نورهان أعمال تليفزيونية، منها: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية).