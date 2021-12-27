شاهد .. وسع للجمال ..كأنها حورية الفنانة دنيا بطمة تنشر صورة بإطلالة جذابة وبتوريك حلاوتها لما خست ؟ إتفرج

انت الان تتابع خبر وسع للجمال ..كأنها حورية الفنانة دنيا بطمة تنشر صورة بإطلالة جذابة وبتوريك حلاوتها لما خست ؟ إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت الفنانة المغربية الجميلة دنيا بطمة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي و الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت دنيا بطمة، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية من خلال ظهورها فستان باللون الأزرق اللامع الستان قصير فوق الركبة و مكشوف الصدر .

وانهالت التعليقات الايجابية علي دينا بسبب الجمال التي ظهر به و القوام الممشوق و ذلك بعد فقد الكثير من وزنها .