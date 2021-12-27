شاهد .. على غرار كيم كارداشيان... عارضة الأزياء العراقية شيماء علام تستعرض مؤخرتها بطريقة جريئة للغاية !!

انت الان تتابع خبر على غرار كيم كارداشيان... عارضة الأزياء العراقية شيماء علام تستعرض مؤخرتها بطريقة جريئة للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية وعارضة الأزياء العراقية ​شيماء علام​، جمهورها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بجلسة تصوير جريئة لها.

ولفتت إطلالة شيماء علام، الأنظار إليها، وتداولها الكثير من محبي الإعلامية العراقية، على صفحاتهم الشخصية في منصات السوشيال ميديا.

وظهرت #شيماء_علام، تستعرض حجم مؤخرتها على غرار نجم تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وهي ترتدي ملابس ضيقة ومفتوحة من منطقة الصدر بطريقة مبالغ فيها.

وحظيت الإطلالة بمشاهدة ما اكثر من نصف مليون مشاهدة وآلاف التعليقات التي تضمنت بعضها مقارنة المتابعين حجم مؤخرة علام بحجم مؤخرة كارداشيان.

ويتابع شيماء علام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أكثر من مليون و300 ألف متابعا يمثلون مختلف الدول العربية.