شاهد .. تفاصيل صادمة : تسكن في قصر وفساتينها مرصعة بالذهب .. لن تصدق ما هي المهنة التي عملت فيها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قبل الشهرة والثراء؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة : تسكن في قصر وفساتينها مرصعة بالذهب .. لن تصدق ما هي المهنة التي عملت فيها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قبل الشهرة والثراء؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تشغل حياة الفنانين والمشاهير بال الجمهور والمتابعين، فقبل التحاقهم بالفن وانضمامهم لقائمة النجوم والمشاهير، كان بعض الفنانين يعملون في مهن أخرى،

منهم من عمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي، ومنهم من عمل في مهنة بعيدة كل البعد عن مجاله، والبعض الآخر عمل من أجل لقمة العيش.

ولفتت الفنانة أحلام الشامسي مع الشباب إلى الطموحات الوظيفية للشباب بعد التخرج، وعن الاختيار بين الحصول على الخبرة أو السعي وراء الراتب العالي، وكشفت بسببه أحلام عن راتبها الاول تشجيعاً للشباب.



وبينت أحلام في تغريدتها:” صحيح انا بدأت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسة بألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع اخواتي، وهاذي كانت البداية.. براڤوا عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري”.

هذا ولاقت تغريدة أحلام تفاعل كبير بسبب كشفها عن ذلك السر بالإضافة إلى تشجعيها للجمهور والشباب من خلال نموذجها في الصبر والعمل.