شاهد .. ظهور مفزع ومحزن للفنانة دنيا سمير غانم... في جنازة الراحلة سهير البابلي.. والقهر غير ملامحها الجميلة ؟اتفرج

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع ومحزن للفنانة دنيا سمير غانم... في جنازة الراحلة سهير البابلي.. والقهر غير ملامحها الجميلة ؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامى رضوان، في تشيع جثمان الفنانة سهير البابلى، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

بحضور عائلة الفنانة الراحلة وعدد من نجوم الفن على رأسهم أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة.



وبدت دنيا سمير غانم بملامح يطغى عليها الحزن في ثاني ظهور لها منذ وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في أغسطس الماضي.

ووجه الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلى الشكر لكل شخص ساند أسرة الراحلة أثناء مرضها وبالأخص الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين،

ولكل من وقف بجوارهم فى الأيام الأخيرة من مرضها، ويأتى ذلك قبل تأدية صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة. وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات،

ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وكان الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، قال إن الفنانة الكبيرة أفاقت قبل رحيلها، وظلت تردد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم انتقلت إلى جوار ربها.