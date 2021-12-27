شاهد .. مفاجأة صادمة.. بعد طلاقها من حسام حبيب.. زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من أحمد العوضي يشعل غضب ياسمين عبد العزيز بردة فعل مفاجئة؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة.. بعد طلاقها من حسام حبيب.. زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من أحمد العوضي يشعل غضب ياسمين عبد العزيز بردة فعل مفاجئة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب ولازالت الاخبار تتصدر محركات البحث الي يومنا هذا.



وبعد طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب أثار خبر زواج شيرين عبد الوهاب من أحمد العوضي ضجة كبيرة وجاءت ردة فعل ياسمين عبد العزيز صادمة.

زواج شيرين من أحمد العوضي انتشر بعد أن وضعت صفحة عبر فايسبوك منشوراً فيه صورة أحمد وعلقت عليه:



“الحل الوحيد للصداع اللي إحنا فيه إن أحمد العوضي يتجوز شيرين”



ردة فعل ياسمين عبد العزيز لم تتأخر كثيراً حيث علقت على الخبر بصورة لها وهي غاضبة وغير راضية عن هذا الأمر.

طبعاً التعليق هو كوميدي وردة فعل على الانهيار الذي تعيشه شيرين والذي كشفت عنه وأيضاً عن رجولة أحمد وشهامته حيث وقف إلى جانب زوجته ياسمين في مرضها وكان مصراً على أن تعود قوية.



سبب مرض ياسمين عبد العزيز الذي يدعى “أكياس الشكولاتة” هو الدورة الشهرية حيث تتكون أكياس الشوكولاتة مع كل دورة شهرية ولا توجد أكياس شوكولاتة داخل الرحم لأن الدم يخرج أولًا بأول في أثناء الحيض.

يصيب هذا المرض من هم في عمر 20-40 سنة بنسبة أكبر، ولكن هذا لا يمنع من الإصابة بها في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يوجد سبب واضح وقاطع لبطانة الرحم المهاجرة.