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شاهد .. الفلكي الشهير (ميشال حايك) يتنبأ تنبؤات مرعبة جداً يشيب لها شعر الرأس و يكشف للمرة الأولى ما سيحدث بعد أيام قليلة.. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 04:00 مساءً | (مايا)

صدق توقع جديد لميشال حايك فخلال ليلة رأس السنة، توقع حايك أن تنفجر شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن

 

وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MTV" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شريف" اللبناني وقع 25 عقد فرانشايز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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