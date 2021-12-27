شاهد .. أخيراً انكشف السر الخطير .. خفايا صادمة تكشف لأول مرة وراء عشق فاروق الفيشاوي لـ ليلي علوى وتخليه عن سمية الألفي..

انت الان تتابع خبر أخيراً انكشف السر الخطير .. خفايا صادمة تكشف لأول مرة وراء عشق فاروق الفيشاوي لـ ليلي علوى وتخليه عن سمية الألفي.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما زالت علاقة فاروق الفيشاوي وليلى علوي، حديث المتابع الذي يريد معرفة سبب تلك العلاقة التي احتار الكثير في إطلاق مسمى عليها؛ لكن الأكيد هو أن الفيشاوي لم يعشق سواها، فرغم رحيله مازالت التساؤلات تدور حول هذه العلاقة وموقف سمية الألفي منها.

وكانت علاقة فاروق الفيشاوي وليلى علوي محل تساؤل الكثير من الإعلاميين في مختلف اللقاءات، فكلما ظهر أحدهما في برنامج كان السؤال حول علاقتهما سؤالًا مقدساً.

وعلى الرغم من أن فاروق الفيشاوي كان معروف عنه تعدد علاقاته النسائية، وتورطه في خيانة زوجته سمية الألفي بشكل متكرر، إلا أن علاقته بليلى علوي كانت مميزة عن غيرها.

وكشف الفنان فاروق الفيشاوي الذي انفصل عن زوجته سمية 3 مرات، إنه لم يحب في حياته سوى امرأة واحدة.

وقال في لقاء تلفزيوني نادر، إنه يتمنى أن يتزوج هذه السيدة التي لم يحب سواها رغم زيجاته المتعددة.

وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم هذه السيدة؛ إلا أن الجمهور تكهن بأنه يقصد ليلى علوي، ولم يذكر اسمها لمنع تداول الشائعات من جديد حولهما.

وقال في اللقاء: أنا أتمنى لو هتجوز تاني أتجوزها هي عشان أعيش معاها 40 سنة في سعادة، ولو هي مش موافقة مش هتجوز.

من جانبها أكدت سمية الألفي في لقاء تلفزيوني على أن الفيشاوي تورط في قصص غرامية متعددة وقام بخيانتها.

وأوضحت أنها تعتبر الخيانة الجسدية، ليست خيانة بالمعنى المعروف، طالما لم تكن هناك خيانة في المشاعر والأحاسيس.

وتابعت: كنت بزعل أوقات من تصرفاته، وكنت بشك في نفسي، واسأل ليه يخوني مع غيري، لكن كان هو بيزعل لمجرد إني أشك في نفسي، عشان كده كنت بسامحه طول الوقت، لو كنت حسيت إنه بيخوني مش هسكت”.

واستكملت حديثها: “عمري في يوم ما واجهته بسبب خيانته، ولو كنت شفته بيخوني، كنت هعمل نفسي مشوفتش”، متابعة: “سكت عشان أنا بحبه وبحب أولادي وأسرتي”.