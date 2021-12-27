شاهد .. شاهدوا ابنتي مريم أوزرلي بأحدث ظهور لهما بعدما كبرن .. خطفن الأنظار بجمالهن الرباني الساحر وسط أجواء العيد .. لن تصدقوا كم يشبهونها

انت الان تتابع خبر شاهدوا ابنتي مريم أوزرلي بأحدث ظهور لهما بعدما كبرن .. خطفن الأنظار بجمالهن الرباني الساحر وسط أجواء العيد .. لن تصدقوا كم يشبهونها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة التركية الشهيرة ​مريم أوزرلي​ صور جديدة مع إبنتيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وضجت مريم موقع التواصل بالصور إذ خطفت أنظار الكثيرين بجمالها كما أثار شبه إبنتيها لها جدلا واسعاً ما دفع عدد كبير من المتابعين بترك تعليقات مادحة ومحبة والكثير من الإعجابات.

وكانت أفادت وسائل إعلام تركية مؤخراً أن مريم أوزرلي قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر أن يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم تُعرف بعد طبيعة دورها.

على صعيد آخر، كانت قد فاجأت مريم أوزرلي متابعيها في الفترة الأخيرة بجلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.