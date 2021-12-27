شاهد .. لهذا السبب الصادم كرهت الفنانة فاتن حمامة الرئيس عبد الناصر .. والمفاجأة اسم الفنان المشهور الذي طلبت منها المخابرات التجسس عليه!

انت الان تتابع خبر لهذا السبب الصادم كرهت الفنانة فاتن حمامة الرئيس عبد الناصر .. والمفاجأة اسم الفنان المشهور الذي طلبت منها المخابرات التجسس عليه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لقد كرهت فاتن حمامة عبد الناصر رغم أنها لم تلقاه سوى مرة واحدة وذلك في حفل تكريمه لها بوسام تقدير، وكذلك لم يحـبه زوجهـا عمر الشريف.

ففي لقاء صحفي مع مجدي الجلاد تحدثت فاتن : “مكانش فيه حريات.. كان فيه خوف.. كان فيه رعب، وناس كتير حواليا تضرروا ومكانش ليهم في أي حاجة”.

وأكّد عمر الشريف أكثر من ذلك، ويمكنك أن تستمع إلى حواره المتلفز مع إيناس الدغيدي الذي قال فيه "إن حكم عبد الناصر كان حكما ديكتاتوريا".

فمن المعروف أن فاتن حمامة قد هربت من مصر بسبب التضييقات التي حدثت لها، وقالت في حوار قديم: ” عند قيام ثورة يوليو كنت مؤيدة جدا لها، ثم بدأت أصطدم بأمور سيئة، مثل ظلم الناس والاعتقالات وأمور أخرى فظيعة ناهيك عن موضوع تحديد الملكية إلى آخره، فأصبحت أكره رجال الثورة بقدر حبي لهم”.

ذكرت فاتن حمامة أنه في أثناء إقامتها مع زوجها عمر الشريف في عمارة “ليبون” في الزمالك، فوجئت بزيارة من صلاح نصر مدير المخابرات، يطلب تعاونهما ونقل بعض الأخبار عن بعض زملائهما، وحدد لهم عدة أسماء، وقال “نصر”: “هذا لأمن البلد وسلامته”، إلا أنها رفضت.

يحكي عمر الشريف رواية أخرى على قناة “العربية”: “فوجئت عند وجودي بمجمع التحرير لاستخراج تصريح السفر إلى الخارج، بأنني مطلوب في المخابرات، اتخضيت، وروحت قفلوا عليا بالمفتاح في غرفة لوحدي، وقالولي: إنت لما كنت بره كنت بتشتم على عبد الناصر”.

يتابع “الشريف”: “الحقيقة إني لما كنت بره في لندن، ضابط من المخابرات المصرية في السفارة هناك، طلب مني أرافق واحدة، وأعمل مهمة، والحقيقة كانت صعبة لأن كان المفروض فيها حد يتقتل، وكان طلب مني إني أشتم قدامهم على عبد الناصر وهكذا، لكن مقدرتش أكمل وقلتله: أنا عندي مراتي وابني ومش بتاع كده”.

وتعتبر هذه المواقف سببا أساسيا في خصومة نظام عبد الناصر لفاتن حمامة وزوجها، وبالتحديد فاتن التي هربت من مصر ولم تعد إلا بعد وفاة ناصر، فباقي التفاصيل تجدها فيما كتبته المنتجة اعتماد خورشيد، إلا أن البعض يشكك فيها نظرا لمبالغتها في بعض التفاصيل.

هل كان عبد الناصر على علم بما حدث؟

لم يكن عبد الناصر يعلم الحقيقة هذه بل لم يكن على علم بما حدث لها، وربما شهادة الموثوق بهم هي التي تؤكد ذلك، ومنهم المسرحي الكبير سعد الدين وهبة، الذي روى في مقال نادر تحت عنوان “فاتن حمامة.. ثروة قومية” تفاصيل ما جرى، إذ طلبه رئيس الوزراء زكريا محي الدين في مكتبه، وكان وقتها “وهبة” يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “فيلمنتاج” للإنتاج السينمائي.

يقول “وهبة” إن رئيس الوزراء وبخه عندما سأله عن فاتن حمامة: ” انت فين يا سي سعد… انت بتعمل إيه في السينما.. أمال إحنا مودينك هناك ليه.. إيه حكاية فاتن حمامة؟”.

حيث نقل رئيس الوزراء له استياء جمال عبد الناصر حين قرأ في جريدة لبنانية استعداد فاتن حمامة لعمل فيلم مع يوسف شاهين في لبنان، وطلب من “وهبة” أن تعود فاتن مرة أخرى وكان وقتها جمال عبد الناصر على سماعة التليفون: “سامع يا سعد.. الريس بيقولك فاتن ترجع لأنها ثروة قومية”.,

وخرج حينها “وهبة” حيث قام بالإتصاف برمسيس نجيب يريده أن يصل لفاتن حمامة والتي كانت قد خرجت من مصر فجأة بدون علم أحد، حتى أنها لم تعد، وظلت رافضة العودة مطلقا مهما كان الثمن، فهي لم تعد إلا بعد وفاة عبد الناصر بأشهر قليلة في سنة 1971م