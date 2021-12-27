شاهد .. ديمي روز تتخطي الحدود وتظهر بلا ملابس تماماً وكما ولدتها أمها !! فهل يتم حذف هذه الصورة؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 07:30 مساءً | (مايا)

​ صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي من أحدث جلسة تصوير قامت بها وظهرت فيها عارية تماماً لا ترتدي اي قطعة قماش مما اثار الجدل خصوصاً ان جلسة التصوير من أجواء العيد حسب قولها.

ومن المتوقع ان يتم حذف هذه الصورة من قبل موقع "انستغرام" الذي لا يحبذ نشر مضمون جنسي الى هذا الحد خصوصاً ان هناك أطفال واشخاص تحت سن الرشد يستخدمون هذا الموقع واذ لا يجب ان يروا هذا المضمون أمامهم.