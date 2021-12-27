شاهد .. لن تصدق ما ستراه .. ظهور مخيف للفنانة (لبنى عبدالعزيز) في عمر الـ 85 سنة.. اتفرج كيف غدر بها الزمان

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما ستراه .. ظهور مخيف للفنانة (لبنى عبدالعزيز) في عمر الـ 85 سنة.. اتفرج كيف غدر بها الزمان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت مجموعة من الصفحات النشطة المعنية بنشر أخبار الفنانين على “إنستجرام“، تداول أحدث صورة شهدت ظهور الفنانة الجميلة صاحبة العيون الجذابة لبنى عبدالعزيز.

وعلقت إحدى الصفحات علي تلك الصورة أنها أحدث ظهور للفنانة لبنى عبد العزيز، وهي في عمرها الـ 85.

وبدت علامات الكبر والتقدم في العمر على الفنانة القديرة، حيث تحولت ملامحها بشكلٍ كبير واختلفت تمامًا عما كنا نعرفها من قبل، وهذا ما قاله الجمهور في تعليقاتهم على الصورة، لكنهم أجمعوا أنها كانت ومازالت جميلة، ومهما مرت عليها السنين ستظل أيقونة من أيقونات الجمال والرقة.

ويأتي ظهور الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز بعد فترة غياب عن الساحة الفنية والتي أرجعت السبب في ذلك إلى عدم ملائمة الأدوار التي تعرض عليها لها وأنها تحرص على المحافظة على تاريخها الفنى ولن تقدم أى عمل فنى لمجرد التواجد فقط .