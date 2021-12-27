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شاهد .. افجر ظهور .. مودل روز تفاجئ المتابعين بأجرأ إطلالة فور استيقاظها بالـبيبي دول الشفاف !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 09:00 مساءً | (مايا)

نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ صورة لها على خاصية القصص القصيرة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فور استيقاظها في الصباح من النوم وخرجت على الشرفة لكي تتمتع بأشعة الشمس وظهرت بالبيبي الدول من قماش الدانتيل وهو شفاف على منطفة البطن.

 

مودل روز ظهرت أيضاً من دون مكياج لكن كان واضحاً انها خضعت لبعض الحقن من الفيلر والبوتوكس خصوصاً في منطقة شفتيها لانهما بديا كبيرين نسبة لقبل وتغزل بها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثنيين على جمالها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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