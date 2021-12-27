شاهد .. (إيه الريحة الوحشة دي ؟؟) .. حكاية رفض رشدي أباظة تقبيل نجمة الرقص الشرقي .. تفاصيل مشوقة

انت الان تتابع خبر (إيه الريحة الوحشة دي ؟؟) .. حكاية رفض رشدي أباظة تقبيل نجمة الرقص الشرقي .. تفاصيل مشوقة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من النوادي الليلية، انطلقت الفنانة نجوى فؤاد كراقصة، ثم خلطت بين الرقص والتمثيل لتصبح «الراقصة الماسية».

اسمها الحقيقي عواطف محمد العجمي لكن شهرتها نجوى فؤاد وهي راقصة وممثلة فلسطينية، ولدت في 17 يناير 1943 في غزة.

وفي أحد المشاهد كانت نجوى تمثل مشهد قبلة في فيلم «ضابط المباحث» أمام رشدي أباظة، وكان ذلك بعد الإفطار وفجأة دخل زوجها أحمد فؤاد حسن، واحتج على تصوير هذا المشهد ولكنه لم يستطع أن يتكلم لأن رشدي أخذ يتظاهر بأن «طعم القبلة كريه حتى لا يظن الزوج أنه ينتهز فرصة التمثيل ليقبلها قبلة طبيعية».

وفجأة صاح رشدي أباظة في وجه نجوى فؤاد قائلا: «يا شيخة إيه الريحة الوحشة دي، أنت فطرت النهارده على بصلة ولا إيه؟!»

وبعد أن أتم مشهد القبلة، اتضح أن نجوى لم تفطر على بصلة كما زعم أباظة وإنما اتفقا سويا على هذه الحيلة أمام العاشق الغيور حتى لا يمنع تصوير مشهد القبلة، بحسب ما نشرته مجلة أخر ساعة عام 1956.

وفي أحد المشاهد كانت نجوى تمثل مشهد قبلة في فيلم «ضابط المباحث» أمام رشدي أباظة، وكان ذلك بعد الإفطار وفجأة دخل زوجها أحمد فؤاد حسن، واحتج على تصوير هذا المشهد ولكنه لم يستطع أن يتكلم لأن رشدي أخذ يتظاهر بأن «طعم القبلة كريه حتى لا يظن الزوج أنه ينتهز فرصة التمثيل ليقبلها قبلة طبيعية».

وفجأة صاح رشدي أباظة في وجه نجوى فؤاد قائلا: «يا شيخة إيه الريحة الوحشة دي، أنت فطرت النهارده على بصلة ولا إيه؟!»

وبعد أن أتم مشهد القبلة، اتضح أن نجوى لم تفطر على بصلة كما زعم أباظة وإنما اتفقا سويا على هذه الحيلة أمام العاشق الغيور حتى لا يمنع تصوير مشهد القبلة، بحسب ما نشرته مجلة أخر ساعة عام 1956.

فيلم ضابط مباحث تناول قصة شاب عابث على علاقة براقصة، يفاجئه زوجها أثناء وجودهما معًا فيخرج مسدسه ليقتلهما وأثناء عراكهما تنطلق رصاصة تصيب الزوج فيهرب الشاب معتقدًا أنه قتله، وأثناء هروبه يشاهده مفتش مباحث فيعتقد الشاب أن المفتش يطارده رغم أنه لا يعرف شيئًا عن جريمته.

ويحاول الفرار لكن المفتش يتتبعه، فينهار الشاب، ويعترف بأنه القاتل ويدهش لأن المفتش لا يعرف شيئًا عن جريمته، وأنه ذاهب لحضور زواج شقيقته، فيقرر المفتش تسليمه للعدالة.

يذكر أن نجوى فؤاد بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997 وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، ومن أشهر مسرحياتها: «بداية ونهاية، ولا العفاريت الزرق، الزوج العاشر».

وعلى الرغم من أن فاروق الفيشاوي كان معروف عنه تعدد علاقاته النسائية، وتورطه في خيانة زوجته سمية الألفي بشكل متكرر، إلا أن علاقته بليلى علوي كانت مميزة عن غيرها.

وكشف الفنان فاروق الفيشاوي الذي انفصل عن زوجته سمية 3 مرات، إنه لم يحب في حياته سوى امرأة واحدة.

وقال في لقاء تلفزيوني نادر، إنه يتمنى أن يتزوج هذه السيدة التي لم يحب سواها رغم زيجاته المتعددة.

وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم هذه السيدة؛ إلا أن الجمهور تكهن بأنه يقصد ليلى علوي، ولم يذكر اسمها لمنع تداول الشائعات من جديد حولهما.

وقال في اللقاء: أنا أتمنى لو هتجوز تاني أتجوزها هي عشان أعيش معاها 40 سنة في سعادة، ولو هي مش موافقة مش هتجوز.

من جانبها أكدت سمية الألفي في لقاء تلفزيوني على أن الفيشاوي تورط في قصص غرامية متعددة وقام بخيانتها.

وأوضحت أنها تعتبر الخيانة الجسدية، ليست خيانة بالمعنى المعروف، طالما لم تكن هناك خيانة في المشاعر والأحاسيس.

وتابعت: كنت بزعل أوقات من تصرفاته، وكنت بشك في نفسي، واسأل ليه يخوني مع غيري، لكن كان هو بيزعل لمجرد إني أشك في نفسي، عشان كده كنت بسامحه طول الوقت، لو كنت حسيت إنه بيخوني مش هسكت”.

واستكملت حديثها: “عمري في يوم ما واجهته بسبب خيانته، ولو كنت شفته بيخوني، كنت هعمل نفسي مشوفتش”، متابعة: “سكت عشان أنا بحبه وبحب أولادي وأسرتي”.