شاهد .. روبي تتخطي الحدود بوضعية جلوس منفرجة وتكشف عن مفاتنها الحساسة بفضيحة تتصدر الترند .

انت الان تتابع خبر روبي تتخطي الحدود بوضعية جلوس منفرجة وتكشف عن مفاتنها الحساسة بفضيحة تتصدر الترند . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - موجة واسعة من الجدل أحدثتها الفنانة المصرية روبي في أخر جلسة تصوير خضعت لها، حيث تصدرت حديث رواد مواقع التواصل بعد ان شاركت جمهورها صورها الجريئة عبر حسابها على “إنستغرام”.

وظهرت روبي يالصور مرتدية كاش مايوه أسود اللون من الدانتيل، مع جوارب سوداء طويلة شيفون ومعطف طويل فضفاض أسود اللون، والتقطت الصور بوضعيات غريبة ومثيرة صدمت المتابعين، حيث وقفت بإحدى الصور على الطاولة، وفي صورة أخرى تجلس على أريكة قديمة، وأخرى مستلقية على الأرض بوضعية جريئة ومكشوفة.

انهالت التعليقات على صور روبي، وتعرضت بها الى موجة من الهجوم والانتقادات بسبب لبسها الجريئ ووضعيات الصور المثيرة التي اعتمدتها، كما تعرضت للسخرية من قبل البعض بسبب الحركات الغريبة التي فامت بها في الصور.