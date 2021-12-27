شاهد .. اتفرج.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان ..تخطف الأنظار وتسحر الجمهور بجمالها.. في اول بطولة لها مع والدتها في مسلسلها الجديد .. شبه جدتها دلال عبدالعزيز ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان ..تخطف الأنظار وتسحر الجمهور بجمالها.. في اول بطولة لها مع والدتها في مسلسلها الجديد .. شبه جدتها دلال عبدالعزيز ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/27 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار عن الفنانة دنيا سمير غانم التي بدات تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.



ويتضمن المشاهد الأولى وجود الفنانة دنيا سمير غانم داخل المدرسة لأخذ ابنتها من المدرسة، وقد تم تصوير هذه المشاهد في منطقة التجمع الخامس في أحد المدارس الخاصة.

وتدور أحداث المسلسل على ثلاث قصص؛ حيث تدور كل قصة في 10حلقات، وكل 10حلقات يكتبها مؤلف مختلف،

حيث انتهى المؤلف أيمن الوتار من أول عشر حلقات، ويستعد المؤلف شريف نجيب لكتابة 10 الحلقات الثانية.