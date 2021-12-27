شاهد .. هذه الفنانة تزوجت والعصمة بيدها ..وطلقت زوجها الثاني بالتلفون.. اجهضت نفسها مرتين وهُددت بالقتل.. هل عرفتموها؟

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة تزوجت والعصمة بيدها ..وطلقت زوجها الثاني بالتلفون.. اجهضت نفسها مرتين وهُددت بالقتل.. هل عرفتموها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ولدت الفنانة الهام عام 1960، وبعد مرور سنواتها الأولى ألحقها والدها بمدرسة نوتردام للغات، وأثناء طفولتها عاشت دون أي بوادر للفن، وبالصدفة تم اختيارها في إحدى سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية،

لتقدم الحفلات الرسمية التي تقيمها المدرسة، نظرا لذكائها وخفة ظلها، ولتميزها اعتمدت عليها إدارة مدرسة نوتردام في حفلة رأس السنة الميلادية والأخرى في عيد الأم.



وكانت البداية مع الفنان حسين الشربيني في مسرحية "حورية من المريخ" عام 1978 ، وبعدها كوجه سينمائي جديد في أفلام "رجل اسمه عباس" بطولة عبدالله غيث، و"تحقيق" عن قصة نجيب محفوظ.

ثم كانت الانطلاقة عام 1981 وعمرها 21 عاما من خلال فيلم "أمهات في المنفى" بطولة أمينة رزق وعادل إمام، وفيلم "العار" بطولة نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي.



وقدمت بعدها مجموعة من الأفلام منها "لا تسألني من أنا" عام 1984 عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وخلال هذه الفترة عملت مع عادل إمام في أفلام الهلفوت ورمضان فوق البركان.

الآن أصبحت إلهام نجمة معروفة، ونجحت في أن تعبر عن موهبتها ما دفع المخرج عاطف الطيب أن يختارها لتشارك في فيلم "البريء" قصة وحيد حامد وبطولة أحمد زكي، وأدت دور "نوارة" الفتاة الريفية البسيطة التي تترك قريتها إلى القاهرة وتتعرف على عالم آخر جديد.



بدأت شاهين قصة حبها الأولى خلال سنوات دراستها بمعهد الفنون المسرحية، وذلك من وجدي العربي، وبمرور الوقت تمت خطبتهما، وقبل أن تكلل الزواج باءت بالفشل.

مرت السنوات وخلال أحد المؤتمرات رأت إلهام رجل الأعمال عادل حسني، وبعدما تعرفا على بعضهما وقعت في حبه واتفقا على الزواج رغم أنه يكبرها بـ 25 سنة.



وقالت إنها أرادت أن تستفيد من خبرته في الحياة، وبعد خمس سنوات نشبت الخلافات بينهما بسبب رغبته في أن تترك الفن، ثم تفاجئت بدخوله إلى عالم الإنتاج الفني، فأصرت على الطلاق.



أما الزيجة الثانية فكانت سراً من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، والذي وافق أن تكون العصمة في يدها، وبعد عامين طلقته عبر الهاتف لرفضه إعلان زواجهما، وهو ما دفعه للانتقام منها أثناء وجودها في لبنان عن طريق سائق مأجور ألقى عليها ماء نار كاد يشوه وجهها.



وبسبب فشلها في الحياة الزوجية، اضطرت أن تجهض نفسها مرتين، واعترفت بذلك خلال لقائها مع راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال".