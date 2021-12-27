شاهد .. ظهور مفزع لـ (سنية) ابنة نور الشريف في مسلسل لن اعيش في جلباب أبي .. لن تصدقوا كيف اصبح شكلها بعد ان اصابها هذا المرض النادر وتخلى عنها اقرب المقربيناليها!. ا

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لـ (سنية) ابنة نور الشريف في مسلسل لن اعيش في جلباب أبي .. لن تصدقوا كيف اصبح شكلها بعد ان اصابها هذا المرض النادر وتخلى عنها اقرب المقربيناليها!. ا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور حديثة للفنانة ناهد رشدي، الغائبة عن الأضواء منذ سنوات طويلة بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها.

وظهرت الفنانة القديرة ناهد رشدي في الصور بملامح مرهقة وبدا عليها التقدم في السن حيث ملأت التجاعيد وجهها.

وفي لقاء سابق أرجعت الفنانة ناهد رشدي، أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، إلى ظروف صحية.

وقالت خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، إن أولادها كانوا سببا رئيسيا في غيابها عن الساحة عن الفنية.وأضافت أنها اتجهت للعمل في المسرح للحفاظ على المهنة التي تحبها، مع الحفاظ على تربية أطفالها.

وعرف المشاهدون ناهد رشدي من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التلفزيونية، في فترة تسعينيات القرن العشرين خصوصا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي جسدت فيه دور "سنية عبدالعفور البرعي".