شاهد .. أخيرا.. هذا هو الفيلم الخادش للزعيم عادل إمام والذي رفضته الرقابة.. والصدمة الكبيره هذا المشهد الجريء الذي نفذته الفنانة يسرا لأجل الزعيم؟

انت الان تتابع خبر أخيرا.. هذا هو الفيلم الخادش للزعيم عادل إمام والذي رفضته الرقابة.. والصدمة الكبيره هذا المشهد الجريء الذي نفذته الفنانة يسرا لأجل الزعيم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أشارت تقارير اخبارية تحدثت سابقا بشأن فيلم طيور في الظلام , عن أن هناك مشهدا كان ينبغي أن يتم تصويره في البوتيك الخاص بـ «سميرة»،



وكان المشهد للفنانة يسرا يطلب أن تخلع ملابسها امام الكاميرا قطعة قطعة، إلا أن يسرا رفضت ذلك الأمر وهذا تسبب في خلاف كبير بينها وبين المخرج شريف عرفة.

وتفصيلا وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي حققها الفيلم، إلا أن من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور أنه تضمن مشهدًا كاد أن يكتب نهاية العلاقة بين الفنانة يسرا ومخرج الفيلم شريف عرفة.



وعن تلك القصة يقول الماكيير الشهير محمد عشوب، إن فيلم «طيور الظلام» تضمن مشهدًا بين «سميرة» والتي جسدت شخصيتها الفنانة يسرا والمحامي «فتحي نوفل»، والذي جسده النجم عادل إمام بعدما أصبحا من نجوم المجتمع.

وتدخل الفنان عادل إمام والنجم رياض الخولي لتقريب وجهات النظر بين الفنانة يسرا والمخرج شريف عرفة، وبالفعل تم تصوير المشهد مع التوفيق بين النجمة يسرا والمخرج شريف عرفة، ولكن الرقابة رفضته وتم حذفه من الفيلم.



وبعد أكثر من 25 عامًا مرت على عرض فيلم «طيور الظلام»، والذي شاركت فيه الفنانة يسرا دور البطولة مع النجم عادل إمام وعدد من نجوم الفن.

وبالرغم من مرور كل تلك الفترة، إلا أن الفيلم لا يزال يحظى بمتابعة الجمهور، ففي كل مرة يتم عرضه على شاشات التلفاز يتابعه الجمهور.



الجدير بالذكر أن فيلم «طيور الظلام» كان من إخراج شريف عرفة، قصة وسيناريو وحوار وإنتاج وحيد حامد عام 1995م والذي كان دور البطولة لعادل إمام، يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، عزت أبو عوف.