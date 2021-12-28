شاهد .. لن تصدق :رغم جمالهن وشهرتهن 6 فنانات لقبن بـ عوانس الوسط الفني.. آخرهن الفنانه نداء شرارة ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق :رغم جمالهن وشهرتهن 6 فنانات لقبن بـ عوانس الوسط الفني.. آخرهن الفنانه نداء شرارة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حياة الفنانات مليئة بالأحداث مثلها مثل الآخرين، ودائما ما يتعرضن لبعض الا نتقا دات بسبب تدخل الجمهور في حياتهن الخاصة، مما يسبب لهن إحـراج.



رغم جمالهن وشهرتهم الواسعة وبراعتهم في تقديم الأدوار الرومانسية ببراعة، إلا أنهم لم يتزوجن حتى الآن، فبعضهم من تجاوز الثلاثين والأربعين من عمرهم، وبعضهن فضّل النجومية على الزواج، وبعضهن فــ شلن في الارتباط.

إليسا

قالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نا د مة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.



مي عز الدين

اشتهرت الفنانة مي عز الدين بجمالها الجــ ذاب وملامحها البريئة وشخصيتها الهادئة، لكنها لم تتزوج حتى الآن رغم بلوغها سن الـ41، وكانت أعلنت منذ سنوات طويلة خطبتها من لاعب الكرة الشهير محمد زيدان في حفل عائلي بسيط، ولكنهما ا نـفصلا بعد خطوبة دامت 4 شهور.

أروى جودة

أروى جودة، واحدة من نجمات الفن اللاتي تألقن في تقديم أعمال فنية لاقت إعجاب الجمهور، فتميزت بملامح جميلة وجــ سم رشيق جعلها تعمل كعارضة أزياء في سن صغير، ولكن كغيرها من الفنانات لم تحظى بالزواج رغم بلوغها سن الـ41، ومنذ سنوات أعلنت ارتباطها بالفنان التركي أوزجان دينيز، بعد أن شاركته إحدى كليباته كموديل، لكن سرعان ما فــ شل هذا الارتباط بسبب إصرار أروى جودة على عودتها.



إيمان السيد

أعلنت الفنانة إيمان السيد منذ فترة، ا ســ تيائها من تعليقات الجمهور والتي تعرضت لها مؤخرا حول سؤالها عن سبب عدم زواجها حتى الآن رغم بلوغها سن الـ41، مما جعلها توضح أن الزواج ليس هدفها في الحياة.

منة شلبي

رغم احتفالها مؤخرا بعيد ميلادها الـ39 إلا أن البعض يتساءل عن أسباب تأخرها في الزواج، وسبق وأوضحت الفنانة سبب تأخرها في الزواج، وقالت إن من أسباب تأخرها في الزواج، هو أنها لم تجد حبها الحقيقي حتى الآن ولا الرجل المناسب لها، وكان الارتباط الرسمي الوحيد في حياة منة شلبي هو ارتباطها بالمخرج خالد يوسف ولكن هذه العلاقة لم تدم كثيرا.



نداء شرارة

رغم أنها لا تزال بعمر الـ29، لكنها وُصفت بـ “العانس” من أحد مُتابعيها على حسابها عبر موقع “فيسبوك”، وبالرغم من قـــ سوة الوصف، لكنها ردت عليه وقالت في منشور عبر “انستجرام”: “أنا بس عندي تعقيب على مصطلح عانس، مين اللي اخترع هاد المصطلح، أنا بعد سنه رح أصير 30 سنة، يعني هل أنا رح أصير معنسة؟”.

وكشفت نداء شرارة رأيها في الزواج، وا نتــقدت الأهالي الذين يجبرون بناتهم على الإنجاب، مُعتقدين أنها أصبحت مُهيئّة للزواج أو لأنهم لا يمتلكون المال الكافي للإنفاق عليهن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع حالات الطــلاق.