شاهد .. لن تصدق : بعد تعافيها ووصولها لمصر : اتفرج منزل الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ..فخامة و اناقة لا مثيل لها أشبه بقصور الأمراء؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق : بعد تعافيها ووصولها لمصر : اتفرج منزل الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ..فخامة و اناقة لا مثيل لها أشبه بقصور الأمراء؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، اليوم الجمعة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.



وجاء نشر «ياسمين»، للمقطع عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام»، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة «وداعا» في إشارة منها إلى تعافيها من أزمتها الصحية.

وكانت «الوطن»، قد انفردت بخبر عودة ياسمين عبدالعزيز للقاهرة، مساء أمس الخميس، بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع، حيث رافقها هناك زوجها الفنان أحمد العوضي.

وبدأت الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمنشور كتبه الفنان أحمد العوضي عن خضوع زوجته لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي،

ولكنه سرعان ما وجه لها رسالة مؤثرة عكست تعرضها لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث طالبها بالنهوض واستعادة عافيتها من جديد، لإنه لن يتمكن من العيش بدونها.



منزل ياسمين عبد العزيز

ومنذ زواج الممثلة ياسمين عبد العزيز بالممثل أحمد العوضي العام الماضي، شكل الثنائي مادة دسمة للإعلام،

وفي هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزلهما، حيث يمكن ملاحظة تغيير الديكور والأثاث الذي كنا نراه من قبل في فيلا ياسمين قبل زواجها.

ياسمين وأحمد يحرصان على عدم اظهار كامل ديكور منزلهما، الا انه ومن خلال جولتنا على حسابات ياسمين وأحمد على انستغرام يمكننا القول انهما يتمتعان بذوق رفيع في اختيار لون الأثاث، وتنسيق قطع الديكور التي زينت الغرف.



غرفة الجلوس في غرفة جلوس منزل ياسمين وأحمد أكثر من لون، فنلاحظ وجود غرفة جلوس مؤلفة من كنبتين باللون الزيتي، فكل شيء في هذه الغرفة يوحي بالإشراق، بدءًا من التركيز على الكنبات الخضر،

وصولاً الى الكنبة من قماش مكبس تم اختيارها بلون الأزرق السماوي، اضافة الى كنب باللون البرتقالي. وعلى الرغم من هذه الألوان الصاخبة، كل شيء يدعو إلى الهدوء في المنزل.

الأبيض في الجدران ­­من خلال صور منزلها التي تشاركها عبر انستغرام، يظهر واضحاً حب ياسمين للون الأبيض الذي يسيطر على الجدران، وهو من الألوان الهادئة التي لا يخلو منها أي منزل، ويمنح الغرفة التي يكسوها الهدوء والراحة، هذا علماً أنّ الأبيض يصلح لكل المساحات.



تعدد الألوان غرفة الجلوس لا شك أن جمع ياسمين لعدة ألوان في غرفة جلوس واحدة، ان دلّ على شيء، فهو يدلّ على أنها شخصية تحب أن تتلون أيامها بألوان الحياة، لتمتص السعادة والطاقة مما تختاره في ديكور منزلها.



واختارت ياسمين مصابيح باللون البيج وزعت في عدد من زوايا المنزل كما يظهر من خلال احدى فيديوهاتها التي شاركتها على انستغرام من منزلها.

صالة الجيم أهم المعدات الرياضية المنزلية التي يجب أن تتوافر لبناء جسد مثالي، قامت ياسمين بتوفيرها في المنزل، كونها لا تملك الوقت للذهاب إلى الجيم، أو لا تفضل فكرة الخروج من المنزل وممارسة الرياضة أمام الاَخرين.



مطبخ بني وستانليس

يعتبر المطبخ الركن الأساسيّ في المنزل الذي تحرص المرأة على اختيار ديكوره وألوانه ليتناسب مع ذوقها وشخصيتها، لذلك عمدت ياسمين عبد العزيز من خلال صورة كانت قد شاركتها منذ سنوات من مطبخها، إلى جعل الخشب أساسياً في ديكور المطبخ. مع اعتمادها لون الستانلس للعناصر الأساسيّة التي لا يخلو منها مطبخ.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي كان مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دراما رمضان الماضي.