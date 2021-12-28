شاهد .. مودل جيجي تصعق السعوديين وتستعرض صدرها بأجراء إطلالة في الكرة الأرضية !

انت الان تتابع خبر مودل جيجي تصعق السعوديين وتستعرض صدرها بأجراء إطلالة في الكرة الأرضية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد الجمهور صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها جسمها.

وظهرت جيجي وهي مستلقية على السرسر، وقد إرتدت قميص نوم فقط، ومظهرة الوشم على فخدها، مستعرضة جسمها بالكامل وصدرها الذي تعمدت إلى إظهاره.

يذكر أن جيجي دأبت على التعري مسبقا ونشرت صورة مثيرة لها، وقد باعدت بين رجليها، مظهرة فقط السترينع الذي كشف جزءاً من عضوها التناسلي كما اكتفت به واستعرضت ثدييها العاريين اللذين لم يغط حلمتيهما سوى يدها اليمنى، وكانت مبتسمة للكاميرا.