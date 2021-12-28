شاهد .. على خطى ميا خليفة .. رهف القنون تتعمد الإغراء المبالغ وتعرض نفسها بالمايوه لتظهر مفاتنها للعلن!.

انت الان تتابع خبر على خطى ميا خليفة .. رهف القنون تتعمد الإغراء المبالغ وتعرض نفسها بالمايوه لتظهر مفاتنها للعلن!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الشابة السعودية رهف القنون ، الجمهور بصورة فاضحة لها تظهرها شبه عارية وهي تستعرض مؤخرتها وتقوم بحركات مثيرة ، منها إخراج لسانها على طريقة نجمات الافلام الأباحية. ونشرت الشابة رهف محمد القنون الصورة المثيرة على حسابها في مواقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

وظهرت رهف القنون قرب إحدى الشواطئ في المساء ترتدي مايوه أحمر اللون وتقوم بحركات جريئة استعرضت من خلالها مؤخرتها وبعض أجزاء جسدها المثيرة.

وهاجم بعض رود مواقع التواصل، رهف بشكل عنيف رغم إغلاقها خاصية التعليقات، فيما ابدا آخرون إعجابهم بجرأتها وتغزلوا بمفاتنها.

وتداول المنتقدون والمعجبون، صورة الشابة السعودية، على نطاق واسع، مع تعليقات تنوعت بين الهجوم والانتقاد وبين الدعاء لها بالهداية، وأيضا بين الغزل والتحرش.

وتصدرت رهف القنون، الترند في السعودية وبقية دول الخليج العربية بعد وقت قصير من نشرها لهذه الصورة المثيرة .