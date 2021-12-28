شاهد .. ظهور نادر .. اتفرج الشبه بين مصطفى فهمي وابنه من زوجته الأولى لن تصدق مدى وسامته ورجولته .. والمفاجأة في جنسية والدته!

انت الان تتابع خبر ظهور نادر .. اتفرج الشبه بين مصطفى فهمي وابنه من زوجته الأولى لن تصدق مدى وسامته ورجولته .. والمفاجأة في جنسية والدته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشتهر الفنان مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين فهمي بوسامته وإطلالته المميزة، وذلك بالرغم من تخطيه سن الـ 78 من عمره، إلا أنه لا يزال يحتفظ بعدد كبير من المقومات الشبابية، الملقب بالولد الشقي.

وانتـ.ـشرت مؤخـرت صورتين عبر مواقع التواصل إحداهما كانت للفنان مصطفى فهمي في شبابه برفقة زوجته الاولى وإبنيه، والأخري لإبنه «عمر» عندما كبر وأصبح شابًا وسيمًا ويُشبه والده إلي حد كبير.

والتقطت تلك الصورة الاخيرة لإبن مصطفى فهمي مع إبنة عمه منة حسين فهمي، ولاقت تلك الصور تفاعلًا كبيرًا.

وتزوج الفنان مصطفى فهمي امرأة إيطالية الجنسية تُدعى أرينا، وذلك فى بداية حياته، وأنجب منها “عمر ودينا”، وتعد هذه الزيجة هي الأطول مدة، حيث استمرت الى أكثر من عقدين من الزمن، أي ما يقرب من 21 عامًا.

منة حسين فهمي مع إبن عمها عمر مصطفى فهمي ثم تزوج بعدها من الفنانة ​رانيا فريد شوقي، وذلك عام 2007، إلا أن تلك الزيجه لم تدم طويلا، حيث نشأت خلافات بينهما.

حيث انتهى الخلاف بطلاقهما في هدوء وذلك سنة 2012، ثم أتت بعدها أحدث زيجاته وكانت من الإعلامية اللبنانية ​فاتن موسى،​ فى شهر ديسمبر عام 2017، وانفصلا قبل أيام.