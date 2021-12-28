شاهد .. «لو دخلنا الحمام نتفصل».. صديقة الموظف المنتحر تفجر مفاجأة لعمرو أديب وتكشف كواليس الواقعة؟ تفاصيل مؤلمة ومفزعه

انت الان تتابع خبر «لو دخلنا الحمام نتفصل».. صديقة الموظف المنتحر تفجر مفاجأة لعمرو أديب وتكشف كواليس الواقعة؟ تفاصيل مؤلمة ومفزعه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت روشان البغدادي، زميلة الموظف المنتحر بمقر عمله (نور عاشور)، كواليس الواقعة، قائلة: لما وصلت الشغل كان لسه زميلي واقع على دماغه، وأنا مش قادرة أتخطى هذا المشهد.



وقالت البغدادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس السبت: "زميلي كان عايز ينزل على دماغه عشان يتأكد من وفاته"،

مشيرة إلى أن هناك تعسفا من المديرين بالشركة، متابعة: "المهم عندهم تحقيق التارجت دون مراعاة للعاملين بالشركة".

وتابعت زميلة الموظف المنتحر بمقر عمله: "تعامل المديرين في الشركة مع الموظفين كأنهم خرفان في زريبة، عمري ما شوفت نظام كروت للتهديد بالفصل عشان أخش الحمام".



وأضافت روشان البغدادي: "، زميلي كان مشتري أجهزة كهربائية لبيته وكان مستني يقبض البونص عشان يسدد مديونيته البالغة 15 ألف جنيه"، لافتة إلى أن أقصى مرتب في الشركة لموظف الكول سنتر الذي يجيد الإنجليزية بطلاقة يبلغ 4000