شاهد .. كأنها ملاك على الثلج: على خطى هيفاء وهبي ياسمين صبري فى إطلالة جذّابة في الشتاء سحرت الجمهور واذهلتهم .. ومعلقون تقليد لـ هيفاء ؟اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك على الثلج: على خطى هيفاء وهبي ياسمين صبري فى إطلالة جذّابة في الشتاء سحرت الجمهور واذهلتهم .. ومعلقون تقليد لـ هيفاء ؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

قامت الفنانة ياسمين صبري بإثارة الجدل في الفترة الأخيرة و ذلك بعد ظهورها في أحد العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة سبق وأن ظهرت بها سابقاً الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .

و لم تكن تلك المرة الوحيدة فـ حتى في خطبتها مرتدية نفس الفستان التي أرتدته هيفاء وهبي ، لتكررها للمرة الثالثة ،حيث أنتشرت لها صورة خلال الساعات الماضية في رحلتها لجبال الألب ،

التي كانت في شهر مارس الماضي مرتدية جاكيت سبق وظهرت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عام 2015 ، لتكون تلك المرة الثالثة التي تقوم ياسمين بتقليد هيفاء بها .جديراً بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”،

معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، و باقة أخرى من النجوم .