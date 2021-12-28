شاهد .. ده كلام ينفع يتقال: بتطلع تغني وهي سكرانة.. صدمة كبيرة تفجر بعد تصريحات الاعلامية لميس الحديدي القاسية ..لـ شيرين عبد الوهاب؟

انت الان تتابع خبر ده كلام ينفع يتقال: بتطلع تغني وهي سكرانة.. صدمة كبيرة تفجر بعد تصريحات الاعلامية لميس الحديدي القاسية ..لـ شيرين عبد الوهاب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت الحدث الأبرزخلال الشهر الجاري بعد انفصالها المفاجئ من زوجها حسام حبيب.



وفي ظل الاهتمام بأخبارها، أعاد ناشطون نشر بعض التصريحات والمقاطع المرتبطة بشيرين، ومنها تصريح صادم من المذيعة لميس الحديدي.

وحينها تحدثت لميس الحديدي عن مقطع الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه النجمة شيرين عبدالوهاب، وهي تصف نهر النيل بأنه يصيب بالبلهارسيا.



في البداية قرأت لميس الحديدي نص اعتذار شيرين عبدالوهاب، لكنها علقت على إحدى الفقرات التي قالت فيها شيرين إنها لا تتذكر قولها هذا الكلام، وذلك خلال برنامجها "هنا العاصمة".



ثم وجهت لميس الحديدي تلميحاً بأن شيرين تصعد على المسرح وهي ليست في كامل وعيها، وهو ما فسره بعض رواد مواقع التواصل، بأنها تقصد أن شيرين عبد الوهاب قد تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات وهي تغني، وبالتالي تتفوه دائماً بكلمات غير مقبولة.



وأشعلت تلك التعليقات الجدل حينها في السوشيال ميديا، وقال أحد المعلقين: بصراحة لميس فقدت كل اللباقة في هذا الكلام.. كلامها واضح وكأنها بتقول إن شيرين بتسكر لما تطلع تغني! ده كلام ينفع يتقال؟!!