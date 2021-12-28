شاهد .. ظهور مفزع في لحظة النهاية .. تسريب يحدث بعد نصف قرن لصورة وجه (عبد الحليم حافظ) لحظة وفاته صدمت كل من شاهدها

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع في لحظة النهاية .. تسريب يحدث بعد نصف قرن لصورة وجه (عبد الحليم حافظ) لحظة وفاته صدمت كل من شاهدها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من مرور سنوات عديدة على وفاة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، الا ان أخباره لا زالت تُكشف بين الحين والآخر حتى اليوم لتشكل صدمات للجمهور الذي لطالما عشقه.

وقد سُرّبت صورة نادرة له بالأبيض والأسود، ظهر فيها وهو يسير في المستشفى وبدت عليه علامات المرض والتعب.

يذكر ان الفنان عبد الحليم حافظ توفي في 30 آذار/مارس عام 1977 في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد.

وقد اكتُشفت إصابته به في العام 1956 وأظهرت الفحوصات أن السبب هو البلهارسيا.