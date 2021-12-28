شاهد .. كما أنجبتها أمها .. جيجي حديد تشعل الانترنت وتظهر بلا ملابس تماماً باقوى مشهد خادش.

انت الان تتابع خبر كما أنجبتها أمها .. جيجي حديد تشعل الانترنت وتظهر بلا ملابس تماماً باقوى مشهد خادش. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية ​جيجي حديد​ صدمت فيها الجمهور.

وظهرت جيجي وهي عارية تماماً وتقف في مدخل خيمة، من دون أي ملابس، وتغطي فقط صدرها بذراعيها.

عارضة "Victoria's Secret" أثارت حالة من الجدل بين المتابعين، وإعتبروا أنها صورة مخلة بالآداب، وإستطاع البعض أن يكتشف أن الصورة قديمة، وأن جيجي تغيرت كثيراً منذ ذلك الحين، إلا أنهم أصروا على أن تقوم بإلغاء هذه الصورة من مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد إنفصالها عن النجم العالمي زين مالك، ظهرت جيجي حديد للمرة الأولى بلون شعر مختلف، حيث صبغته باللون الأشقر الفاتح جداً، بعد أن إعتاد عليها المتابعون باللون الأشقر القاتم، كما كانت ترتدي جامبسوت من الجلد باللون الأحمر، وتحته توب باللون الأسود بأكمام وغير كاشفة عن رقبتها.