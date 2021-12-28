شاهد .. اتفرج .حماتي حلوة ووقعت معاها في الحرام وعايز أتوب؟.. لن تصدق رد مبروك عطية المفاجئ.

انت الان تتابع خبر اتفرج .حماتي حلوة ووقعت معاها في الحرام وعايز أتوب؟.. لن تصدق رد مبروك عطية المفاجئ. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - "حماتي حلوة ووقعت معاها في الحرام وعايز أتوب".. اتفرج رد مبروك عطية المفاجئ تلقى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر سؤالاً غريبا وأجاب عليه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتلقى عطية سؤالًا وصفه بالغريب يقول فيه السائل: «حماتي أرملة جميلة وشجعتني على الغلط معاها وعايشة معانا.. أنا عايز أتوب.. أطلق بنتها وأسيب البيت؟».

وأجاب عطية، عبر فيديو البث المباشر على قناته الرسمية على «يوتيوب»، قائلًا: «اللي عايز يتوب يندم على ما فات وياخد قرار بعدم العودة إليه». وأوضح أن التوبة هي ندم على ما فات وعدم إصرار على العودة إليه، والسائل معترف بالخطأ، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والقاعدة الفقهية أن الضرر لا يزال بضرر. وأضاف عطية : «تطلق بنتها يبقى ضريت بزوجتك لما تسيب البيت وتمشي، والله أعلم عندك أولاد أو لأ.. الست تروح تعيش في بيتها إزاي؟.. دي سكتك بأي طريقة من الطرق ومراتك اللي تروح تشوفها حتى لو أمها أم الخطايا اسمها أمها.. وأنت متقربش منها ولا من بيتها»، مشددًا على أنه عليه ألا يمنع ابنتها من الذهاب إليها أو مساعدتها، فحين قال تعالى: «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»، لم يقل فقط المطيعين منهم. وأضاف عطية أنه لو ليس لها أي أبناء غير زوجته، فعلى زوجته أن تزورها هي وألا يزورها هو مطلقًا، ونصحه بأن يستغفر الله ويتصدق ذاكرًا قول رسول الله (ص): «لَمْ أَرَ شَيْئًا أَحْسَنَ غَلَبًا وَلَا أَحْسَنَ إِدْرَاكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِيمٍ».

وذكره عطية بقصة قاتل التسعة وتسعين ألفًا، مضيفًا: «يا أخي اللي كان كان.. وأم مراتك تساوي أمك.. والقاعدة الفقهية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات للأبد مثل الأم.. فيه واحد ينظر لأمه بشهوة؟!».