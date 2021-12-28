شاهد .. مفاجأة لا يعلمها الكثيرون.. لن تتوقع هذا الاعلامي الاسمراني شديد الوسامة هو زوج الاعلامية « منى الشاذلي » | اتفرج

انت الان تتابع خبر مفاجأة لا يعلمها الكثيرون.. لن تتوقع هذا الاعلامي الاسمراني شديد الوسامة هو زوج الاعلامية « منى الشاذلي » | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الكثير منا لا يعلم من هو زوج الإعلامية منى الشاذلي، والمفاجأة إنه إعلامي شهير، إنه المنتج الإعلامي سمير يوسف، ولديها منه ثلاث بنات منهم بنتان “توأم.

سمير يوسف لديه خبرة مميزة تمتد لأكثر من ٢٥ سنة في مجال الإعلام، وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها، مثل راديو وتلفزيون العرب art، ومودرن سبورت، وقنوات النهار، هذا بجانب عمله في الإنتاج الإعلامي، حيث إنه المنتج المنفذ لبرنامج “معكم” الذي تقدمه زوجته منى الشاذلي. تحدثت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في احدى المرات عن حياتها الشخصية في إحدى حلقاتها، وذلك خلال استضافتها للإعلامية رضوى الشربيني. وتحدثت منى الشاذلي عن زوجها، والفضل الكبير له في نجاحها، وكيف أنه ساعدها في الوصل لما هي فيه الآن، وقالت الشاذلي: “أنا كنت محظوظة، وجزء كبير من نجاحي هو دعم زوجي لي، والنجاح يكون أحلى عندما يكون شريكك حابب نجاحك”.

وأضافت : “النجاح يكون له طعم أجمل عندما يكون شريكك واقف في ظهرك، فأنا نجاحي واستمراري جز كبير منه بدين به لزوجي وشريك حياتي وأسرتي كلها”