شاهد .. لأقوياء الملاحظة ..لم تتغير ملامحها الناعمة ابدا ..اتفرج هذه الطفلة البريئة أصبحت ممثلة تركية شهيرة .. ونجمة مسلسل تركي تابعه الملايين وتصدر التريند؟

انت الان تتابع خبر لأقوياء الملاحظة ..لم تتغير ملامحها الناعمة ابدا ..اتفرج هذه الطفلة البريئة أصبحت ممثلة تركية شهيرة .. ونجمة مسلسل تركي تابعه الملايين وتصدر التريند؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لنجمة تركية شهيرة في مرحلة طفولتها، حيث لفتت الأنظار بين أوساط المتابعين.



وقد كان اللافت في الصورة أن ملامح مريم أوزرلي بطلة مسلسل حريم السلطان لم تتغير كثيرًا بين مرحلة الطفولة وشكلها اليوم،

حيث أشار المتابعون أنها لم تخضع بالرغم من شهرتها لعمليات تجميلية.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت مؤخرًا أن مريم أوزرلي قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر أن يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم يُعرف بعد طبيعة دورها.