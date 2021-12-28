شاهد .. شقيق أبو هشيمة يخطف الأنظار....لن تصدق مدى وسامته ورجولتة.. وزوجته السعودية أكلت الجو من الفنانة ياسمين صبري وشقيقتها أميرة شهيرة

انت الان تتابع خبر شقيق أبو هشيمة يخطف الأنظار....لن تصدق مدى وسامته ورجولتة.. وزوجته السعودية أكلت الجو من الفنانة ياسمين صبري وشقيقتها أميرة شهيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة تجمعه بشقيقه طارق أبو هشيمة.

ونال شقيق أحمد أبو هشيمة استحسان الكثير من الفتيات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن عروض الزواج بدأت تنهال على طارق أبو هشيمة.

وتغزلن الفتيات بوسامة شقيق زوج ياسمين صبري من خلال التعليق على منشور أحمد، فعلقت إحداهن: "انا عايزه اخوك يضحكني"، وأضافت أخرى: " اخوك هيحسد اقسم بالله انا بخطبه رسمي يا فندم".